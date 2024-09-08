Antalya'da Bir Yangın Daha! Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
Kaş'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Öte yandan dün Kumluca'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın 22 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 15 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye 4 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
15 HEKTAR KÜL OLDU
Kuzca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün yıldırım düşmesi sonucu çıktığı belirlenen yangına 4 uçak, 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale edildi.
Yaklaşık 1400 rakımlı sarp ve kayalık alanda 22 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında, 15 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
Kaynak: AA