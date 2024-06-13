Antalya'da bir kadın evinde ölü bulundu

Antalya'da memur olarak çalışan kadın evinde ölü bulundu.

Antalya'da bir kadın evinde ölü bulundu

Antalya'nın Aksu ilçesinde nüfus müdürlüğünde çalışan kadın evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Nüfus Müdürlüğünde görevli memur Ayşe B'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine kadının evine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, hareketsiz yatan kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ayşe B'nin ölüm sebebi otopsi sonucu belli olacak.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Antalya
Bakan Yerlikaya: 2023'te bin 22 terörist etkisiz hale getirildi Bakan Yerlikaya: 2023'te bin 22 terörist etkisiz hale getirildi
AKP söz verdi: 'Etki ajanlığı' maddesi 9. Yargı Paketi’nden çıkarılıyor 'Etki ajanlığı' maddesi 9. Yargı Paketi’nden çıkarılıyor
NOW TV'den yeni değişiklik. Anlaşma tamamlandı ve ona emanet edildi NOW TV'den yeni değişiklik. Anlaşma tamamlandı ve ona emanet edildi
Show TV Çukur'un efsanesi geri dönüyor. Başrol kadrosu da şekillendi Show TV Çukur'un efsanesi geri dönüyor. Başrol kadrosu da şekillendi
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 il için sağanak uyarısı Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 il için sağanak uyarısı
Bankacılık sektöründe hareketlilik: İhtiyaç kredilerinde faiz oranı düştü İhtiyaç kredilerinde faiz oranı düştü
Diyanet İşleri'nin araba sevdası: Erbaş’ın, özel kalemine 4,5 milyon TL değerinde yeni makam aracı alındı Erbaş’ın, özel kalemine yeni makam aracı alındı
Hesaplar değişti! Milyonlarca emeklinin merak ettiği yeni kök maaş tablosu Milyonlarca emeklinin merak ettiği yeni kök maaş tablosu
Dervişoğlu’ndan milletvekillerine Akşener uyarısı: Bunu yapmayanların partide yeri yok, kapı orada! Dervişoğlu’ndan milletvekillerine Akşener uyarısı