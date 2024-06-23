Antalya'da bir kadın eski eşi tarafından katledildi! Boğazından bıçaklayıp ölene kadar başında bekledi

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir kadın, eski eşi tarafından boğazından bıçaklanarak katledildi.

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Antalya'da bir kadın eski eşi tarafından katledildi! Boğazından bıçaklayıp ölene kadar başında bekledi

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde, saat 20.00 sıralarında, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde infaz koruma memuru olarak görev yapan Abdülkadir K. (48), boşandığı eşi Ayten Ç. (44) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdülkadir K. üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak eski eşini boğazından bıçakladı.

Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ayten Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan görgü tanıkları, Abdülkadir K.'nin olayı gerçekleştirdikten sonra eski eşinin başında dakikalarca bekleyerek hayatta olup olmadığını kontrol ettiğini, kimseyi yanına yaklaştırmadığını öne sürdü.

Katil zanlısı olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Ayten Ç.'nin cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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