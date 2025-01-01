Antalya'da Bir Gecede 101 Kişi Gözaltına Alındı

Antalya’da emniyet ekipleri tarafından yılbaşı öncesi gerçekleştirilen denetimler kapsamında çeşitli suçlardan araması bulunan 101 kişi gözaltı alındı. Denetimler kapsamında çok sayıda sürücü ve araca da cezai işlem uygulandı.

Antalya'da Bir Gecede 101 Kişi Gözaltına Alındı

İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla il genelinde geniş kapsamlı bir uygulama yaptı. Vatandaşların ve turistlerin yeni yıla huzur ve güven içinde girebilmesi için asayiş, trafik ve narkotik ekipleri eş zamanlı olarak sahaya çıktı.

Antalya'da Bir Gecede 101 Kişi Gözaltına Alındı - Resim : 1

15 BİNDEN FAZLA KİŞİ SORGULANDI

Uygulama kapsamında 15 bin 44 kişi sorgulanarak, hakkında yakalama kararı bulunan 101 kişi gözaltına alındı. Trafik denetimlerinde, 896 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 12 araç trafikten men edildi.

İŞ YERLERİNDE DENETİM

280 iş yeri kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen bir işletmeye cezai işlem yapıldı, 81 okul çevresi ve 88 park-bahçe denetimden geçirildi.

Antalya'da Bir Gecede 101 Kişi Gözaltına Alındı - Resim : 2

ÇOK SAYIDA SİLAH, UYUŞTURU VE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Uygulama sırasında 5 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 81 bin 480 makaron, 324 litre kaçak içki, 228 adet sentetik ecza, 72 gram esrar ve 19 gram metamfetamin ele geçirildi.

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Kaynak: İHA

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