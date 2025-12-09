Antalya'da Bir Deprem Daha

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dün peş peşe depremlerle sallanan Antalya'da bugün bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan verilere göre 3.5 büyüklüğündeki sarsıntı saat 13.26'da kaydedildi.

Depremin derinliği ise 5 kilometre.

