Antalya'da Bir Deprem Daha

Deprem fırtınasının yaşandığı Antalya bugün tekrar sallandı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 13.26'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Dün peş peşe depremlerle sallanan Antalya'da bugün bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan verilere göre 3.5 büyüklüğündeki sarsıntı saat 13.26'da kaydedildi.

Depremin derinliği ise 5 kilometre.

