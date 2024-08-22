Antalya'da Bir Apartmanda Biriktirilen 6 Kamyon Çöp Temizlendi

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanda biriktirilen 6 kamyon atık belediye ekiplerince temizlendi.

Son Güncelleme:
Antalya'da Bir Apartmanda Biriktirilen 6 Kamyon Çöp Temizlendi

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt Mahallesi 3405. Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın içerisinde ve çevresinde biriken atıkların kokuya neden olması üzerine vatandaşlar belediyeye ihbarda bulundu.


Polis ve zabıta ekipleri eşliğinde bahse konu yere giden Kepez Belediyesi Temiz İşleri Müdürlüğüne bağlı yaklaşık 20 kişilik ekip, apartmanın çevresi, merdivenleri ve kat aralarında biriktirilen çöpleri dışarı taşıdı.

Yaklaşık 8 saat süren çalışma sonucu apartman dışına alınan çöpler iş makineleriyle 6 kamyona yüklendi.

Temizlik işlemlerinin tamamlanmasının ardından apartmanda haşerelere karşı ilaçlama da yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, insan sağlığı ve temiz bir çevreye önem verdiklerini ifade ederek, bu anlayışla çöp evleri ve moloz dökülen alanları temizlediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
WhatsApp'tan Devrim Niteliğinde 2 Özellik: O Mesajlar Tarih Oluyor WhatsApp'tan Devrim Niteliğinde 2 Özellik: O Mesajlar Tarih Oluyor
Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 2'si Ağır 7 Yaralı Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 2'si Ağır 7 Yaralı
Yarından İtibaren Geçerli Olacak! Başvuranlar Yüzde 30 İndirimli Alıyor Yarından İtibaren Geçerli Olacak! Başvuranlar Yüzde 30 İndirimli Alıyor
Kastamonu'da Tarım Arazisinde Korkutan Yangın: Dumanlar Gökyüzünü Kapladı Kastamonu'da Korkutan Yangın: Dumanlar Gökyüzünü Kapladı
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Sağlıklı 3 Peyniri Seçildi: Kalp ve Bağırsakların Çalışmasını İyileştiriyor Dünyanın En Sağlıklı 3 Peyniri Seçildi: Kalp ve Bağırsakların Çalışmasını İyileştiriyor
'Türkiye'de Maymun Çiçeği Karantinası' İddiasına İlk Açıklama 'Türkiye'de Maymun Çiçeği Karantinası' İddiasına İlk Açıklama
Meteoroloji 18 İl İçin Alarm Verdi! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor Meteoroloji 18 İl İçin Alarm Verdi!
Köfteci Yusuf'tan Aldığı Yemeğin İçinden Çıktı Köfteci Yusuf'tan Aldığı Yemeğin İçinden Çıktı
Kaçırıldığı İddiası Türkiye'yi Ayağa Kaldırmıştı: Reha Muhtar'ın Oğlu İlk Kez Konuştu Reha Muhtar'ın Oğlu İlk Kez Konuştu