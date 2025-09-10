Antalya'da Belediyeye Yeni Operasyon: 20 Gözaltı Kararı

Antalya Belediyesi'ne yönelik yeni dalga operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan isimler arasında Muhittin Böcek'in eski gelini Zeynep Kerimoğlu da bulunuyor.

Antalya'da Belediyeye Yeni Operasyon: 20 Gözaltı Kararı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında beşinci dalga operasyon düzenlendi. 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ESKİ GELİN GÖZALTINDA

Gözaltına alınan 17 şüpheli arasında, Muhittin Böcek'in eski gelini Zeynep Kerimoğlu, iş insanı Emin Hesapçıoğlu ile belediye bürokratları yer alıyor.

Kaynak: DHA

Antalya
