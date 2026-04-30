Antalya'da Belediye İştirakine Operasyon: Muhittin Böcek Yeniden Dosyada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bir iştirak üzerinden yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında kilit isimlerin bulunduğu 34 kişi hakkında eş zamanlı gözaltı kararı çıkarıldı.

Halihazırda başka bir dosyadan tutuklu bulunan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de şüpheliler arasında olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanması için operasyonun sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA