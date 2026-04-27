Antalya'da Acı Olay... Akıntıya Kapıldı, Cesedine Ulaşıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde Varyant mevkisinde akşam saatlerinde elbiseleriyle denize giren kişi, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik ve deniz polisine bağlı dalgıçların yaptığı arama çalışmalarında, kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, kimlik tespiti ve otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA