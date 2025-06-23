Antalya'da 7 Katlı Apartmanda Büyük Panik! Herkes Deprem Sandı, Gerçek Sabah Ortaya Çıktı

Antalya'da 7 katlı bir apartmandaki kolon çatlağı apartman sakinlerini tedirgin etti. İnceleme yapılan binanın zemin kat kolonunun patladığı ortaya çıktı. Apartmanda oturanlar tahliye edildi.

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Antalya'da 7 Katlı Apartmanda Büyük Panik! Herkes Deprem Sandı, Gerçek Sabah Ortaya Çıktı
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Altındağ Mahallesi'nde pazar sabahı herkesi korkutan bir olay yaşandı. 7 katlı bir apartmanda zemin kay kolonu patladı. Gece sarsıntı hissedenler, duvarlarda çatlaklar oluştuğunu fark edince durumu Antalya Valiliği ve ilgili belediyelere bildirdi.

Antalya'da 7 Katlı Apartmanda Büyük Panik! Herkes Deprem Sandı, Gerçek Sabah Ortaya Çıktı - Resim : 1

İncelemenin ardından, binadaki tüm daire ve dükkânların tahliye edilmesine karar verildi. Apartmanın çevresi polis ekiplerince emniyet şeridiyle çevrilerek güvenlik önlemi alındı.

Antalya'da 7 Katlı Apartmanda Büyük Panik! Herkes Deprem Sandı, Gerçek Sabah Ortaya Çıktı - Resim : 2

'TAK DİYE BİR SES GELDİ'

Zemin katta bulunan iş yerindeki taşıyıcı kolonda ise ciddi hasar oluştuğu görülürken, apartman sakinlerinden Ali Polat, şunları anlattı: Cumartesiyi pazara bağlayan gece küçük küçük sarsıntılar olmuştu. O esnada ‘tak' diye bir ses geldi. Sabah baktığımızda kolonun patladığını, demirlerin de eğildiğini fark ettik.

Antalya'da 7 Katlı Apartmanda Büyük Panik! Herkes Deprem Sandı, Gerçek Sabah Ortaya Çıktı - Resim : 3

'10 YIL ÖNCE DE...'

Polat, "10 yıl önce asansör kolonunda da sıkıntı olmuştu. Son depremlerle birlikte bu sorunlar büyümüş olabilir. Zemin kattaki kolonun durumu ciddi. Diğer kolonlar da diklemesine çatlayabilir" dedi.

Kaynak: İHA

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