Antalya'da 7 Katlı Apartmanda Büyük Panik! Herkes Deprem Sandı, Gerçek Sabah Ortaya Çıktı

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Altındağ Mahallesi'nde pazar sabahı herkesi korkutan bir olay yaşandı. 7 katlı bir apartmanda zemin kay kolonu patladı. Gece sarsıntı hissedenler, duvarlarda çatlaklar oluştuğunu fark edince durumu Antalya Valiliği ve ilgili belediyelere bildirdi.

İncelemenin ardından, binadaki tüm daire ve dükkânların tahliye edilmesine karar verildi. Apartmanın çevresi polis ekiplerince emniyet şeridiyle çevrilerek güvenlik önlemi alındı.

'TAK DİYE BİR SES GELDİ'

Zemin katta bulunan iş yerindeki taşıyıcı kolonda ise ciddi hasar oluştuğu görülürken, apartman sakinlerinden Ali Polat, şunları anlattı: Cumartesiyi pazara bağlayan gece küçük küçük sarsıntılar olmuştu. O esnada ‘tak' diye bir ses geldi. Sabah baktığımızda kolonun patladığını, demirlerin de eğildiğini fark ettik.

'10 YIL ÖNCE DE...'

Polat, "10 yıl önce asansör kolonunda da sıkıntı olmuştu. Son depremlerle birlikte bu sorunlar büyümüş olabilir. Zemin kattaki kolonun durumu ciddi. Diğer kolonlar da diklemesine çatlayabilir" dedi.

Kaynak: İHA