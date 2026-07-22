Antalya'da 3.5 Büyüklüğünde Deprem

AFAD, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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Antalya'da 3.5 Büyüklüğünde Deprem
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AFAD, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 21.40'ta kaydedilen depremin 98.77 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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