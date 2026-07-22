Antalya'da 3.5 Büyüklüğünde Deprem
AFAD, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
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AFAD, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 21.40'ta kaydedilen depremin 98.77 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 22, 2026
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Korkuteli (Antalya)
Tarih:2026-07-22
Saat:21:40:26 TSİ
Enlem:37.22683 N
Boylam:30.4435 E
Derinlik:98.77 km
Detay:https://t.co/UKlrC603Ji@afadbaskanlik
Kaynak: Haber Merkezi
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