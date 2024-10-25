Antalya'da 24 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

Antalya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, kasten öldürme, basit yaralama ve kooperatif kanununa muhalefet gibi çeşitli suçlardan toplam 24 yıl 22 ay hapis cezası ve 162 bin TL para cezası ile aranan Ü.T.’yi yakaladı.

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Antalya'da 24 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

Antalya Emniyeti, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, kasten öldürme, basit yaralama, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve kooperatif kanununa muhalefet etmek suçlarından toplam 24 yıl 22 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 162 bin TL adli para cezası ile aranan Ü.T. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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