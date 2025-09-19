Antalya ve Muğla Kabusu Yaşıyor! Alevler Mahalleleri Sardı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya ve Muğla’da dün akşamdan bu yana etkili olan yangınlar, bölge halkına zor anlar yaşatıyor. İki ilde farklı noktalarda çıkan yangınlara ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Rüzgârın etkisiyle hızla büyüyen alevler, Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Aliefendi Mahallesi’nde tehlikeli boyuta ulaştı. Bölge tamamen tahliye edilirken, güvenlik amacıyla elektrik kesintisi uygulandı. Muğla’da ise peş peşe başlayan yangınlardan 4’ü kontrol altına alındı. Ancak Milas’ta 2 ayrı noktada, Köyceğiz’de ise bir orman yangınında söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi devam ederken, vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor. Yangınların çıkış sebebine ilişkin incelemelerin başlatıldığı öğrenildi.

İşte orman yangınlarında dakika dakika gelişmeler...

09.00 ALANYA'DA YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Antalya’nın Alanya ilçesinde gece saat 23.00 sıralarında başlayan ve sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan da müdahale edilen yangının enerjisinin düşürüldüğü, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde dün akşam başlayan yangına müdahale sürüyor



📌Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan da müdahale edilen yangının enerjisinin düşürüldüğü bildirildihttps://t.co/48rAdvcPms pic.twitter.com/fEj32jVDE6 — Gerçek Gündem (@gercekgundem) September 19, 2025

Alanya’nın Ali Efendi Mahallesi’nde gece 23.00 civarı ormanı yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, orman işçisi ve sağlık ekibi sevk edildi. Gece boyunca rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmalarına, sabah saatlerinde helikopter ve uçaklar destek verirken, itfaiye ekipleri de karadan müdahaleyi sürdürüyor. Yangının başlamasının üzerinden yaklaşık 10 saat geçerken, birçok sera ve metruk ev kullanılamaz hale geldi. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle Ali Efendi Mahallesi tamamen tahliye edildi. Kesin çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangının, müdahaleler sonucu enerjisinin düşürüldüğü belirtildi.

08.00 MUĞLA'DA SEFERBERLİK SÜRÜYOR

Muğla’da dün akşam saatlerinden itibaren peş peşe başlayan 7 ayrı yangından devam eden 3 orman yangınını söndürme çalışmaları hava desteği geldi. Sabah havanın aydınlanması ile birlikte uçak ve helikopterler söndürme çalışmasına başladı. Bu arada rüzgarın şiddetinin hafiflemesi de yangının hızlı ilerlemesini kısmen de olsa durdurdu.

Orman yangını söndürme ekiplerinin yanı sıra gönüllü sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmaları Milas Akkovanlık, Milas Kıyıkışlacık, Köyceğiz Akköprü Bozburun’da devam ediyor.

07.20 HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Antalya’nın Alanya ilçesi Aliefendi Mahallesi’nde gece saat 23.00 sıralarında başlayan orman yangını, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan ve karadan müdahale edilerek söndürülmeye çalışılıyor.

Gece boyunca rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, sabah saatlerinde helikopterler destek verirken itfaiye ekipleri alevlere karadan müdahaleyi sürdürüyor. Yangının başlamasının üzerinden 8 saat geçerken birçok sera kullanılamaz hale geldi.Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle Aliefendi Mahallesi tamamen tahliye edildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, orman işçisi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yetkililer, yangını kontrol altına almak için çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale başladı pic.twitter.com/6kFSnAqITH — Gerçek Gündem (@gercekgundem) September 19, 2025

07.15 MUĞLA'DA ALEVLİ GECE

Muğla’da dün akşam saatlerinden itibaren peş peşe başlayan orman yangınları için adeta seferberlik ilan edildi. Yangınlardan 4’ü söndürülürken Milas’ta 2 ayrı Köyceğiz’de ise bir orman yangını olmak üzere 3 ayrı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İlk yangın gece saat 22: 15 sıralarında Milas Akkovanlık ile Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Soğukoluk köyü arasında kalan ormanlık alanda çıktı. Bölge genelinde etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

İkinci yangın saat 22: 35 sıralarında Fethiye Çalıca bölgesinde meydana geldi. Ekiplerin hızlı şekilde müdahalesi ile bu yangın büyümeden söndürüldü.

Peş peşe yangınların meydana geldiği Muğla’da üçüncü yangın ise Milas Kıyıkışlacık bölgesinde çıktı. Saat 23.37’de e çıkan yangın da rüzgarın da şiddeti ile hızla bölgeye yayıldı. Orman ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekipleri ve köylüler ile gönüllülerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın gece boyunca devem etti. Çevre illerden de destek ekiplerinin gönderildiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muğla’da aynı gece dördüncü yangın ihbarı ise Köyceğiz Akköprü Bozburun mevkiinden geldi. Saat 00.36 da çıkan yangın da yine rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü. BU bölgedeki yangını söndürme çalışmaları da devam ediyor.

Beşinci yangın Muğla Merkez Dağpınar köyü yakınlarında çıktı. Saat 00.42 de ziraat alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Bölgede altıncı yangın Datça Reşadiye yakınlarında ziraat alanda çıktı. Saat 02.21 de çıkan yangın da ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken yedinci yangın Muğla Merkez Ortaköy yakınlarında ziraat alanda çıktı. Saat 03.34 de çıkan yangın da ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Muğla’da gece saatlerinden itibaren peş peşe çıkan 7 yangından 4’ü söndürülürken Milas’taki 2 yangın ile Köyceğiz’deki 1 orman yangını olmak üzere devam eden 3 ayrı orman yangınını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Gece havanın karanlık olmasından dolayı hava müdahalesi yapılamayan yangınlara günün aydınlanması ile hava müdahalesi de başladı.

07.10 TAHLİYELER BAŞLADI, ELEKTRİKLER KESİLDİ

Alanya'da ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Bölgede tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulandı.

Yangının etkili olduğu Aliefendi Mahallesi'nde bazı evler boşaltıldı. Alevler, sera ve bahçelerde de hasara neden oldu.

07.00 ALANYA'DAKİ YANGIN BÜYÜDÜ

Antalya’nın Alanya ilçesi Aliefendi Mahallesi’nde gece saat 23.00 sıralarında başlayan orman yangını, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan ve karadan müdahale edilerek söndürülmeye çalışılıyor.

Antalya’nın Alanya ilçesinde dün çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı



📌Yangının, çevredeki evler ve tarım arazileri için tehdit oluşturduğu bildirildi



📌Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor pic.twitter.com/3SQiMNh9dr — Gerçek Gündem (@gercekgundem) September 19, 2025

Gece boyunca rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, sabah saatlerinde helikopterler destek verirken itfaiye ekipleri alevlere karadan müdahaleyi sürdürüyor. Yangının başlamasının üzerinden 8 saat geçerken birçok sera kullanılamaz hale geldi.Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle Aliefendi Mahallesi tamamen tahliye edildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, orman işçisi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yetkililer, yangını kontrol altına almak için çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.

03.10 ALANYA'DA RÜZGAR MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Aliefendi Mahallesi’nde bugün çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıyor. Zaman zaman yön değiştiren ve şiddetini artıran rüzgar, söndürme çalışmalarını güçleştiriyor. Yangının, çevredeki evler ve tarım arazileri için tehdit oluşturmaya devam ettiği bildirildi.

Alanya-Gazipaşa arası Aliefendi Mahallesi Boyalık mevkiinde saat 23.00 sıralarında başlayan orman yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Yangın, Aliefendi Mahallesi’nin yanı sıra İspatlı Mahallesi’ni de etkisi altına aldı. Alevlere karşı yürütülen mücadele, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, belediye ve jandarma ekiplerinin iş birliğiyle aralıksız sürüyor.

Yangının ilk anlarından itibaren Aliefendi Mahallesi’nde söndürme çalışmalarını yerinde takip ederek sahada ekiplerle birlikte koordinasyonu sağlayan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk,konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Aliefendi Mahallemizde başlayan ve İspatlı Mahallemizi de etkileyen yangına müdahale etmek üzere ilgili tüm kurum ve ekiplerimizi derhal seferber etmiş bulunmaktayız. Maalesef bölgedeki şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın yayılım göstermektedir. Çok şükür, şu ana kadar bir can kaybımız bulunmamaktadır. Ekiplerimiz, alevlerin önünü kesmek için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Yangını bir an önce kontrol altına almak ve tehlikeyi bertaraf etmek için tüm kurumlarımızla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."

Ekiplerin müdahalesi devam ederken, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

02.30 ALANYA BELEDİYE BAŞKANI YANGIN BÖLGESİNE GELDİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde bu gece saat 23.00 sıralarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, bölgeye gelerek yangın hakkında belgi alıp ekipleri koordine etti.



Alanya Belediyesi'nden yapılan paylaşımda Aliefendi Mahallesinde çıkan ve rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın ihbarı üzerine ilgili ekiplerin bölgeye hareket ettikleri belirtilerek " Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik’in koordinesinde ekiplerimiz yangına hızlıca müdahalede bulunuyor. Hemşerilerimizin can ve mal güvenliği için tüm tedbirleri alıyoruz. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için sahadayız." denildi.

02.15 KÖYCEĞİZ'DEKİ YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Muğla’nın Köyceğiz ilçesine bağlı Akköprü Mahallesinde meydana gelen orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.



Edinilen bilgiye göre Köyceğiz ilçesine bağlı Akköprü mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı yangını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve Muğla Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi bölgeye gelen ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde gece saatlerinde başlayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor pic.twitter.com/71stVhwe13 — Gerçek Gündem (@gercekgundem) September 19, 2025

01.45 MİLAS'TAKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kıyıkışlacık Mahallesinde meydana gelen orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Muğla’nın Milas ilçesinde gece saatlerinde orman yangını çıktı



📌Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor pic.twitter.com/CWvBtQm1BS — Gerçek Gündem (@gercekgundem) September 19, 2025



Edinilen bilgiye göre Milas ilçesine bağlı Kıyıkışlacık mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı yangını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve Muğla Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi bölgeye gelen ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

01.15 KÖYCEĞİZ'DE ORMAN YANGINI

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Akköprü Mahallesinde meydana gelen orman yangınına ekipler müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre Köyceğiz ilçesine bağlı Akköprü mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı yangını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve Muğla Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi bölgeye gelen ekiplerin müdahalesi sürüyor.

01.00 MİLAS'TA ORMAN YANGINI

Muğla’nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesinde meydana gelen orman yangınına ekipler müdahale ediyor.



Edinilen bilgiye göre Milas ilçesine bağlı Kıyıkışlacık mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı yangını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve Muğla Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi bölgeye gelen ekiplerin müdahalesi sürüyor.

00.35 AKSU'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.



Aksu ilçesinde bu akşam 2 farklı noktada yangın çıktı. Akşam saatlerinde ilk olarak Konak Mahallesi'ndeki sazlık alanda çıkan ve yerleşim alanlarını tehdit eden yangının kontrol edilmesinin hemen ardından Macun Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Milli Eğitim Müdürlüğü lojmanlarına yakın bölgedeki ormanlık alanda başlayan yangına ekipler yoğun müdahalede bulundu. İtfaiye ve orman bölge müdürlüğüne bağlı ekiplere TOMA'lar da destek sağladı. Bölgede rüzgarın etkili oluşu ekiplerin işini zorlaştırırken, yakın noktadaki lojman ve bazı evlerindeki vatandaşlar güvenli bölgeye yönlendirildi. Aksu Fen Lisesi'nin yatakhane bölümü de yine tedbir amaçlı boşaltıldığı, öğrencilerin lisenin spor salonuna alındığı öğrenildi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede vatandaşların lojman ve evlerine geri döndüğü bildirildi.

00.30 ALANYA'DA ORMAN YANGINI

Antalya'nın Alanya ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle sürüyor. Alanya-Gazipaşa arası Aliefendi Mahallesi Boyalık mevkiinde saat 23.00 sıralarında başlayan orman yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Orman Bölge Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Biriminin karadan müdahale ettiği yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar sürüyor.

23.00 ANTALYA AKSU'DA ORMAN YANGINI

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Konak Mahallesi'nde sazlık alanda çıkan ve yerleşim alanlarını tehdit eden yangının kontrol edilmesinin hemen ardından Macun Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Milli Eğitim Müdürlüğü lojmanlarına yakın bölgedeki ormanlık alanda başlayan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA