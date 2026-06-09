Antalya Kaş Açıklarında Deprem
AFAD'ın verilerine göre, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 08.56'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 08.56'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kaş açıkları olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin en yakın yerleşim merkezine 187 kilometre uzaklıkta ve 8,28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 9, 2026
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Akdeniz - [191.22 km] Kaş (Antalya)
Tarih:2026-06-09
Saat:08:56:55 TSİ
Enlem:34.74861 N
Boylam:28.34194 E
Derinlik:8.28 km
Detay:https://t.co/PGPNIuSreL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi
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