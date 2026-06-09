Antalya Kaş Açıklarında Deprem

AFAD'ın verilerine göre, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 08.56'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Antalya Kaş Açıklarında Deprem
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Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 08.56'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kaş açıkları olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin en yakın yerleşim merkezine 187 kilometre uzaklıkta ve 8,28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi

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