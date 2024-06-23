Antalya Havalimanı’ndan yeni rekor

Dünyanın önemli turizm yerlerinden biri olan Antalya, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin tatil için tercih ettiği nokta oldu. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Antalya yeni bir rekor kırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda 22 Haziran tarihinde bu yılın en yüksek uçuş ve yolcu sayılarının kaydedildiğini açıkladı.

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Antalya Havalimanı’ndan yeni rekor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya Havalimanı’nda 22 Haziran Cumartesi günü dış hatlarda bin 31, iç hatlarda 144 uçuş trafiği olmak üzere toplamda bin 175 uçak trafiğine ulaşıldığını, dış hatlarda 178 bin 961, iç hatlarda 20 bin 790 olmak üzere toplam 199 bin 751 yolcunun havalimanını kullandığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu açıklamasında, bu tarihte yılın en yüksek uçuş ve yolcu sayılarına ulaşıldığını söyledi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu Antalya Uçak
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