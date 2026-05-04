Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyonda 14 Tutuklama

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET’e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 14'ü hakkında tutuklama kararı verildi. Soruşturma kapsamında kamunun 113 milyon 426 bin TL'lik zarara uğradığı da iddia edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında; aralarında iş insanlarının da olduğu 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

34 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

34 şüpheliden 27’si gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’sinin cezaevinde, 2’sinin yurt dışında olduğu bildirildi. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Şüpheliler arasında, 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan Muhittin Böcek, sağlık sorunları nedeniyle tedavi için hastanede olan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve ANSET'in eski müdürü C.T. de yer alıyor.

113 MİLYON 426 BİN LİRALIK KAMU ZARARI

'İhaleye fesat karıştırma', 'Rüşvet', 'Suç olan gelirin aklanması' suçlamaları yöneltilen şüpheliler arasında suçtan elde edilen geliri aklama amaçlı para geçişleri tespit edildiği, 113 milyon 426 bin TL'lik kamu zararına sebep olunduğu belirtildi.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah adliyeye getirilen 27 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerden ANSET İdari ve Mali İşler Müdürü Aydil Nalan B., ANSET Müdürü Vahdet N., Kent Tarihi, Tanıtımı ve Turizm Dairesi Başkanı İsmail O., Alper A., Göktuğ K., Hüseyin K., İlknur Ö., iş insanları Mehmet Okan K., Abdulkadir K., Levent Ş., İsa K., Aziz S., Cevdet M. ile Hatice V. tutuklandı. 11 şüpheli serbest bırakıldı, 2'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: DHA

