Antalya Büyükşehir Belediyesi Davasında Flaş Gelişme

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' davasının dünkü duruşmasında tahliye edilen eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, iş insanları Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya hakkında savcılığın itirazı sonrası yakalama kararı çıkarıldı.

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın dün görülen duruşmasında Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in tutukluluğunun devamına, İlker Arslan, Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya'nın ise yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi.

Mahkemenin verdiği ara karara savcılık itiraz etti. Üst mahkemenin itirazı kabul etmesi sonrası İlker Arslan, Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Antalya Rüşvet
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Şaşırtan İtiraf: Dönemin Efsane Dizisinde Oynadığını Açıkladı Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Şaşırtan İtiraf: Dönemin Efsane Dizisinde Oynadığını Açıkladı
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Yurt Dışına Kaçacakken Yakalanan 5 FETÖ Şüphelisi Tutuklandı Yurt Dışına Kaçarken Yakalanan 5 FETÖ Şüphelisi Tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
Orta Sınıf Pes Etti, Tek Tek Satmaya Başladı: Bir Dönem Vazgeçilmezdi, Şimdi Lüks Sayılıyor Orta Sınıf Pes Etti, Tek Tek Satmaya Başladı: Bir Dönem Vazgeçilmezdi, Şimdi Lüks Sayılıyor
Galatasaray'da Noa Lang Şoku! Parmağı Koptu Galatasaray'da Noa Lang Şoku! Parmağı Koptu
Bayram İkramiyesinde Büyük Tuzak! O Mesajı Alan Emekliler Hemen Silsin Bayram İkramiyesinde Büyük Tuzak! O Mesajı Alan Emekliler Hemen Silsin
ABD, İsrail ve İran Savaşında 20'inci Gün: Devrim Muhafızları'ndan İntikam Yemini 'Uyuyan İran'ı Uyandıracağız, Sizi Bu Topraklara Gömeceğiz!'
HSK Kararnamesi Yayımlandı: 12 Hakim ve Savcının Görev Yeri Değişti HSK Kararnamesi Yayımlandı: 12 Hakim ve Savcının Görev Yeri Değişti