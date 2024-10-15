Antalya Açıklarında Peş Peşe Deprem!
AFAD, Antalya'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından 3.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın aktardığına göre Antalya Kaş'ta 19.54'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 23.55 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.7; derinliğini ise 14.5 km olarak aktardı.
BİR KEZ DAHA SALLANDI
Kandilli Rasathanesi 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından 20.15'de 3.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 13.9 kilometre olarak ölçüldü.
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