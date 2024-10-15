Antalya Açıklarında Peş Peşe Deprem!

AFAD, Antalya'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından 3.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.

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Antalya Açıklarında Peş Peşe Deprem!

AFAD'ın aktardığına göre Antalya Kaş'ta 19.54'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 23.55 kilometre olarak ölçüldü.

Antalya Açıklarında Peş Peşe Deprem! - Resim : 1

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.7; derinliğini ise 14.5 km olarak aktardı.

Antalya Açıklarında Peş Peşe Deprem! - Resim : 2

BİR KEZ DAHA SALLANDI

Kandilli Rasathanesi 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından 20.15'de 3.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 13.9 kilometre olarak ölçüldü.

Antalya Açıklarında Peş Peşe Deprem! - Resim : 3

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