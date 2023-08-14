"Antakya'da imam yardım istemeye gelen 'depremzedeye' saldırdı" iddiası

Arzu Eskidir, Antakya'da yaşayan depremzede annesi için 12 Ağustos'ta, Narlıca Mahallesi'ndeki camiden su için yardım istemeye gitti. İddiaya göre Eskidir, caminin imamı Yaşar Ersöz tarafından "Sen bu kılıkla buraya nasıl gelirsin, utanmıyor musun?” denilerek saldırıya uğradı.

Gazete Duvar'dan Selda Manduz'un haberine göre, Eskidir, polise gidip imam Ersöz hakkında şikayetçi oldu.

Eskidir, olayı şöyle anlattı: "Annem Antakya’da yalnız yaşıyor. Sağlığı nedeniyle bir çok ihtiyacını destek almadan giderecek durumda değil. Kocaeli’ye dönmeden önce anneme su temin etmeleri için imamla görüşmek istedim. Annemin evine yakın olan caminin imamından annem için su rica edecek ve anneme su götürmelerini isteyecektim. Caminin terasına çıktım, imam Yaşar Ersöz de kapıda çocuklarla oturuyordu. Ben konuşmak istediğimi söyledim. O sırada telefonu çaldı ve konuşmaya başladı. Telefon konuşması uzun sürdü. Birkaç kere kısaca bir şey söyleyip ayrılacağımı belirttim. Ancak imam Ersöz, 'Sen bu kılıkla buraya nasıl gelirsin, utanmıyor musun?” diyerek saldırdı.

Daha sonra kaçmaya çalıştığını ancak imamın eşi tarafından kollarından tutulduğunu ve bu sırada imamın yeniden saldırısına uğradığını anlatan Eskidir, bir şekilde oradan uzaklaşıp annesinin evine gittiğini ve polisi aradığını söyledi. Polisin olay yerine gelmediğini ifade eden Eskidir, kendi imkanları ile sahra hastanesine gidip darp raporu aldığını ve emniyete giderek şikayetçi olduğunu belirtti.

Eskidir, kendisinin ve ailesinin imam Yaşar Ersöz’ün yakınları tarafından şikayetini geri almasıyla ilgili tehdit edildiğini de sözlerine ekledi. Eskidir, "Bu kişiler, şikayetimi geri almam için beni tehdit etti. Korkmuyorum, şikayetimden vazgeçmeyeceğim" dedi.