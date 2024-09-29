Annesiyle Tartışan Babasını Bıçakladı!

İstanbul Esenyurt'ta 17 yaşındaki bir çocuk annesiyle tartışan babasını bıçakladı. Baba ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, çocuk ise gözaltına alınarak Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.

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Annesiyle Tartışan Babasını Bıçakladı!

İstanbul'da Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1854. Sokak'ta saat 23.00 sıralarında baba Doğan C. (41) evinde eşiyle tartışma yaşadığı esnada oğlu M.C (17) tarafından bıçaklandı.

Ağır yaralanan Doğan C'ye ilk müdahale olayı öğrenen yakınları tarafından yapılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Doğan C'ye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Doğan C'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren oğlu M.C ise olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınarak Çocuk Büro Amirliğine götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı evde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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