Annesi, Atlas Çağlayan'ın Mezarından Haykırdı: 'Tek İsteğim Adalet'

Atlas Çağlayan, 14 Ocak tarihinde İstanbul'un Güngören ilçesinde, iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıktığı iddia edilen kavga sırasında şüpheli E.Ç. (15) tarafından bıçaklandı. Aldığı bıçak darbesi sonrası ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Atlas Çağlayan, 15 Ocak’ta Kazlıçeşme Mezarlığı’nda anneannesi Emine Kaya'nın yanında toprağa verildi.

MEZARI BAŞINDA ANILDI

Atlas Çağlayan için bayramın 2’nci günü anma töreni düzenlendi. Anma törenine Atlas Çağlayan’ın ailesi, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, ailenin yakınları, Çağlayan'ın arkadaşları ve sevenleri katıldı. Anma programında Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi, lokma dağıtıldı. Törene ayrıca Kadıköy’de bıçaklanarak öldürülen Ahmet Minguzzi’nin ailesi de katıldı.

'TEK İSTEĞİM ADALETİN SAĞLANMASI'

Dua sonrası anne Gülhan Ünlü basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Anne Ünlü, "Atlassız geçen ilk bayramım; bayram olmuyor bize" diyerek şunları kaydetti:

"Bayram gibi yaşayamıyoruz. Bayram sofralarımız olmuyor. Yan yana duruyoruz ama çok zor. Kabullenemiyorum onun burada olmamasını. Yavrumu bu hale sokan, bize bu şekilde acılara yaşatan hiç kimseyi affetmiyorum, affetmeyeceğim. Bayramda burada olmak zorunda değildi benim çocuğum. Katilinin 3-5 gün sonra sokaklara çıkıp yanımızdan geçmesini kabullenemiyorum. Benim çocuğum buradaysa bu katillerin en yüksekten ceza almasını istiyorum.

Benim yavrum burada yatmayı hak etmiyordu. Ne yapacaklarsa yasa mı çıkacak, en yüksek ceza mı verilecek ne olacaksa yapılabilecek en yükseğini istiyorum. Geçen bayram bütün aile bir aradaydık hepimiz çok bağlı mutlu bir aileydik hep birlikteydik şu an çok yarımız. Tek istediğim adaletin sağlanması. Atlas ve Atlas gibi yavruların adaletinin sağlanmasını istiyorum. Hiçbir anne, hiçbir aile bunu hak etmiyor bayramı bu şekilde toprağa ve mezar taşına bakarak geçirmek istemiyor."

Kaynak: DHA