Anne Oğul Yangında Can Verdi

Konya'nın Kulu ilçesinde bir evde yangın çıktı. Yangında 2 kişi yaşamını yitirdi.

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Konya'nın Kulu ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Karacadağ Mahallesi'nde Enes (42) ve annesi Ayşe Yıldırım'ın (80) yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede, Enes Yıldırım ve annesinin cansız bedenlerine ulaşıldı. İncelemenin ardından cenazeler, morga kaldırıldı.

Kaynak: AA

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