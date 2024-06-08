Ankara'yı sel vurdu: Otoyol göle döndü, araçlar suya gömüldü

“UYARI YAPILMASINA RAĞMEN HAZIRLIKSIZ YAKALANDIK”

Bir diğer vatandaş Ahmet Çakır ise 2.5 saattir beklediklerini ifade ederek, “Yaklaşık 2.5 saattir aracımızı sağa çektik bekliyoruz. Normal bir yağmur yağmadı olağanüstü bir yağış vardı bundan dolayı araçlarımız suyun altında kaldı biz de yolda mahsur kaldık diyebilirim. Uyarı yapılmasına rağmen hazırlıksız yakalandık. Eve gitmeye çalışıyoruz ama gideceğimiz yollar kapalı. Aracımı yağmur başlar başlamaz kaldırıma çektim suya girmesi dışında bir sıkıntı yok” dedi.