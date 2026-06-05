Ankara'yı Sağanak Vurdu! Cadde ve Sokaklar Göle Döndü
Ankara'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak ve yer yer görülen dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikirken, trafikte aksamalar yaşandı.
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Ankara'da bazı ilçelerde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte öğle saatlerinden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Su basan caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı. Bazı ilçelerde de kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.
Yağış nedeniyle vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı. Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler biriken yağmur sularının tahliyesi için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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