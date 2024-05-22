Ankara'ya gök gürültülü sağanak geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayımlanan verilere göre, il genelinde yarın saat 13.00'ten ertesi gün sabah saat 03.00'e kadar gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Ankara'ya gök gürültülü sağanak geliyor!

Başkentte yarın öğleden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre il genelinde yarın saat 13.00'ten ertesi gün saat 03.00'e kadar gök gürültülü sağanağın etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Yağışın kuvvetli olacağının aktarıldığı açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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