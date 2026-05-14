Ankara'nın Göbeğinde Korkutan Anlar! Devrilen Ağaçlar İki Otomobili Biçti

Ankara'da aniden bastıran olumsuz hava koşulları ve şiddetli rüzgar, kent merkezinde maddi hasara ve ulaşımda aksamalara yol açtı. Çankaya ilçesinin en işlek arterlerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı üzerinde, fırtınanın şiddetine dayanamayan iki büyük ağaç kökünden sökülerek caddeye devrildi.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLARDA AĞIR HASAR

Bulvar üzerinde park halinde bulunan 06 DFY 511 ve 06 FOG 615 plakalı otomobiller, devrilen ağaçların altında kaldı. Çevredekilerin büyük korku yaşadığı olayda araçlarda ağır maddi hasar meydana gelirken, ezilen otomobillerin içinde kimsenin bulunmaması olası bir can kaybı ya da yaralanma faciasını önledi.

TRAFİĞE KAPANDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ağaçların ve hasarlı araçların yolu tamamen kapatması nedeniyle bulvarın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı istikameti araç trafiğine tamamen kapandı.

Güvenlik güçleri çevrede önlem alırken, belediye ekiplerinin motorlu testerelerle ağaçları keserek yolu yeniden ulaşıma açma ve enkaz kaldırma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Kaynak: AA