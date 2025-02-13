Ankara'nın Göbeğinde İntihar Teşebbüsü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde intihar girişimi yaşandı.

Balgat Mahallesi'nde yer alan bir poligona gelen şahıs, iddiaya göre borçları nedeniyle intihar girişiminde bulundu. O esnada poligonda bulunan vatandaşlar panik yaşarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibiyle keskin nişancılar sevk edildi.

İKNA EDİLEREK GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerin yoğun güvenlik önlemi aldığı bölgeye her olasılığa karşı sağlık ekipleri de getirilirken, intihar girişiminde bulunan şahıs ekiplerce ikna edilerek gözaltına alındı.

Kaynak: DHA