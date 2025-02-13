Ankara'nın Göbeğinde İntihar Teşebbüsü

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Balgat Mahallesi'nde yer alan bir poligonda intihar teşebbüsü yaşandı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre borçları nedeniyle bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Şahıs ekipler tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde intihar girişimi yaşandı.

Balgat Mahallesi'nde yer alan bir poligona gelen şahıs, iddiaya göre borçları nedeniyle intihar girişiminde bulundu. O esnada poligonda bulunan vatandaşlar panik yaşarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibiyle keskin nişancılar sevk edildi.

Ankara'nın Göbeğinde İntihar Teşebbüsü - Resim : 1

İKNA EDİLEREK GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerin yoğun güvenlik önlemi aldığı bölgeye her olasılığa karşı sağlık ekipleri de getirilirken, intihar girişiminde bulunan şahıs ekiplerce ikna edilerek gözaltına alındı.

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Kaynak: DHA

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