Ankara'nın Göbeğinde Can Pazarı! 8 yaşındaki Çocuk Islak Bezlerle Hayata Tutundu

Ankara'da 3 katlı bir binada çıkan yangın nedeniyle can pazarı yaşandı. 8 yaşındaki bir çocuk yangın sırasında balkonda mahsur kaldı. Üzerine su dökerek ve kendisine atılan ıslak bezlerle hayata tutunan küçük çocuk alevlerin arasından kurtarıldı.

Ankara'nın Göbeğinde Can Pazarı! 8 yaşındaki Çocuk Islak Bezlerle Hayata Tutundu

Korkutan yangın Ankara'nın Çankaya ilçesindeki 3 katlı binanın en üst katında çıktı. Mutfakta yakılan mumdan çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede büyüdü ve dubleks daireyi sardı. O sırada yan binanın çatısında tadilat yapan işçi anne ile bir çocuğunu kurtardı ancak alevler nedeniyle dubleks dairenin üst katında bulunan diğer çocuğa ulaşamadı.

BALKONDA CAN PAZARI

Küçük çocuk bu sırada alevlerin arasından kendisini balkona attı. Çevredekiler, alevlerden korunması için çocuğa ıslak bez parçaları attı çocuk da yanı başındaki alevlerden, üzerine su dökerek ve ıslak bezlerle korunmaya çalıştı.

İşçi ise yanan binanın çatısına çıktı ancak alevler nedeniyle çocuğu kurtaramadı. Bu sırada adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederken, çocuğu kurtarmak için de çalışma başlattı. Küçük çocuk itfaiyenin merdivenli aracıyla alınıp kurtarıldı. Anne ve çocukları ambulansla, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de olay yerine gelip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Ankara Yangın
Biber Dolmasına Eklendiğinde Lezzet Katan Meyve ; Birçok Şefin Gizli Sırrıymış Biber Dolmasına Eklendiğinde Lezzet Katan Meyve ; Birçok Şefin Gizli Sırrıymış
İzmir'deki Elektrik Faciasında Üst Düzey Gözaltılar İzmir'deki Elektrik Faciasında Üst Düzey Gözaltılar
Öksürük ve Balgamı Şipşak Kesip İyileştiren Kür : Üstelik 3 Malzeme Yeterli Oluyor Öksürük ve Balgamı Şipşak Kesip İyileştiren Kür : Üstelik 3 Malzeme Yeterli Oluyor
Cami İmamını Okla Vuran Saldırgan Hakkında Yeni Gelişme Cami İmamını Okla Vuran Saldırgan Hakkında Yeni Gelişme
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul İçin Bir Uyarı da AKOM'dan: Bu Gece Başlıyor, Üç Gün Sürecek! Bu Gece Başlıyor, Üç Gün Sürecek!
Sektör Temsilcilerinden İkinci El Otomobil Alacaklara Uyarı: 1 Eylül'de İşler Değişecek! İkinci El Otomobil Alacaklara Uyarı
İstanbul'da Toplu Ulaşıma Büyük Zam İstanbul'da Toplu Ulaşıma Büyük Zam
Antalya'da 3.4 Büyüklüğünde Deprem Antalya'da 3.4 Büyüklüğünde Deprem
Bingöl'deki Dehşette Ölü Sayısı 4'e Çıktı! Bingöl'deki Dehşette Ölü Sayısı Arttı!