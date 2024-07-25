Ankara'nın Göbeğinde Can Pazarı! 8 yaşındaki Çocuk Islak Bezlerle Hayata Tutundu

Korkutan yangın Ankara'nın Çankaya ilçesindeki 3 katlı binanın en üst katında çıktı. Mutfakta yakılan mumdan çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede büyüdü ve dubleks daireyi sardı. O sırada yan binanın çatısında tadilat yapan işçi anne ile bir çocuğunu kurtardı ancak alevler nedeniyle dubleks dairenin üst katında bulunan diğer çocuğa ulaşamadı.

BALKONDA CAN PAZARI

Küçük çocuk bu sırada alevlerin arasından kendisini balkona attı. Çevredekiler, alevlerden korunması için çocuğa ıslak bez parçaları attı çocuk da yanı başındaki alevlerden, üzerine su dökerek ve ıslak bezlerle korunmaya çalıştı.

İşçi ise yanan binanın çatısına çıktı ancak alevler nedeniyle çocuğu kurtaramadı. Bu sırada adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederken, çocuğu kurtarmak için de çalışma başlattı. Küçük çocuk itfaiyenin merdivenli aracıyla alınıp kurtarıldı. Anne ve çocukları ambulansla, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de olay yerine gelip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: DHA