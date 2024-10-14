Ankara'nın Başkent Oluşunun 101'inci Yılı İçin Tören

Ankara’nın başkent oluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen törene Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu da katıldı.

Ankara'nın Başkent Oluşunun 101'inci Yılı İçin Tören

Başkan Çırpanoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilçe belediye başkanları ve diğer protokol üyeleri ile birlikte Anıtkabir’de Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkarak saygı duruşunda bulundu.

Törenlerin devamında, Ankara’nın başkent ilan edilme kararının alındığı tarihi Birinci Meclis'te düzenlenen etkinliklere katılan Çırpanoğlu, yaptığı açıklamada, "Ankara, 101 yıl önce Cumhuriyetimizin kalbi olarak başkent ilan edildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde verilen mücadele ve milletimizin kararlılığı, bugün bizlere gururla taşıdığımız bir miras bıraktı. Başkentimizin 101. yılı kutlu olsun" dedi.

Kutlamalar, protokol üyelerinin konuşmaları ve seğmenlerin geçiş töreninin ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

Ankara'da Taksiyi Gasp Edenler Tutuklandı Ankara'da Taksiyi Gasp Edenler Tutuklandı
Elazığ'da Yaşanan Kavgada 1 Kişi Tutuklandı Elazığ'da Yaşanan Kavgada 1 Kişi Tutuklandı
Game of Thrones'un Demir Tahtı Rekor Fiyata Satıldı Game of Thrones'un Demir Tahtı Rekor Fiyata Satıldı
Dev Markalar da 'Hileli Ürünler' Listesine Girdi: Aman Dikkat! En Çok Bu Ürünlerin Sahtesi Yapılıyor Dev Markalar da 'Hileli Ürünler' Listesine Girdi: Aman Dikkat! En Çok Bu Ürünlerin Sahtesi Yapılıyor