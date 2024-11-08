Ankaralılar 'Yeşil Altın' Diyor: Türkiye'de Kıymetini Bilen Yok, 15 Ülkeye Kapış Kapış Satılıyor
Ankara’nın Çubuk ilçesinde üretilen ve “yeşil altın” olarak bilinen Çubuk turşusu, yerli ve uluslararası pazarda yoğun ilgi görüyor. Özenle hazırlanan bu turşular, kilogramı 100 TL’den başlayan fiyatlarla satılırken, 15 farklı ülkeye ihraç edilerek geniş bir coğrafyada sofraları süslüyor.
Kaynak: AA
İç Anadolu’nun verimli topraklarıyla ünlü bölgesi Çubuk, turşu üretiminde dikkat çekiyor. İlçede kurulan ve Ankara Kalkınma Ajansı ile belediyenin iş birliğiyle faaliyet gösteren Çubuk Ev Tipi Turşu Üretim Tesisi, yaz aylarında üretime başlıyor ve sonbahar-kış aylarında ürünler raflarda yerini alıyor. Salatalık turşusu başta olmak üzere lahana, patlıcan, havuç, mısır, mandalina ve hatta muz gibi 40’tan fazla çeşit turşu üretiliyor.
COĞRAFİ İŞARET ALDI
Coğrafi İşaretli Üretim Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk turşusunun 2008'de TÜRKPATENT’ten coğrafi işaret aldığını ve bu özelliğiyle markalaştığını belirtti. Demirbaş, turşunun lezzetini, yapımında kullanılan malzemelerin yerel üretim olmasına dayandırdı. Ayrıca, mandalina ve muz gibi ilçede yetişmeyen ürünlerden de turşu üretildiğini ifade etti.
EN FAZLA TERCİH EDİLEN TURŞU
Salatalık Turşusu Demirbaş, en çok tercih edilen türün salatalık turşusu olduğunu ve diğer turşu çeşitlerine de ilginin arttığını söyledi. Türkiye genelinde yaygın olarak satılan Çubuk turşusunun yurt dışında da büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Turşumuz, ABD, Rusya, Suudi Arabistan, Almanya, Fransa, İtalya, İsviçre, İngiltere gibi ülkelerde sofraların vazgeçilmezi oldu. Amacımız, Çubuk turşusunu dünya markası haline getirmek" dedi.
GELEN TALEPLER YENİ ÜRÜNLERİ GETİRİYOR
Çubuk Turşucular Kooperatifi Başkanı Hasan Hüseyin Benli, ailesinin 48 yıldır bu işi sürdürdüğünü ve çocuklarının da bu geleneği devam ettireceğini belirtti. İlk olarak salatalık turşusuyla başlayan üretim, talebe göre farklı sebzelerle çeşitlendirilmiş. Benli, "Yaklaşık 40 çeşit turşu üretiyoruz ve beğenilmeyen bir türümüz olmadı" dedi.
Fiyatlar ve Satış Hedefleri Benli, yıllık yaklaşık 200 ton turşu satışı yaptıklarını ve fiyatların 1 kilogram için 100 TL, 2 kilogram için 200 TL, 5 kilogram için 400 TL olduğunu kaydetti.