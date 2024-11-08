Ankaralılar 'Yeşil Altın' Diyor: Türkiye'de Kıymetini Bilen Yok, 15 Ülkeye Kapış Kapış Satılıyor

GELEN TALEPLER YENİ ÜRÜNLERİ GETİRİYOR

Çubuk Turşucular Kooperatifi Başkanı Hasan Hüseyin Benli, ailesinin 48 yıldır bu işi sürdürdüğünü ve çocuklarının da bu geleneği devam ettireceğini belirtti. İlk olarak salatalık turşusuyla başlayan üretim, talebe göre farklı sebzelerle çeşitlendirilmiş. Benli, "Yaklaşık 40 çeşit turşu üretiyoruz ve beğenilmeyen bir türümüz olmadı" dedi.

Fiyatlar ve Satış Hedefleri Benli, yıllık yaklaşık 200 ton turşu satışı yaptıklarını ve fiyatların 1 kilogram için 100 TL, 2 kilogram için 200 TL, 5 kilogram için 400 TL olduğunu kaydetti.