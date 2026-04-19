Ankaralılar Dikkat! Yarın Bu Yollar Trafiğe Kapatılacak

Ankara'da yarın düzenlenecek Bilkent Yol Koşusu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Sabah saatlerinden itibaren Bilkent Bulvarı, İhsan Doğramacı Bulvarı ve çevresindeki birçok cadde ve sokakta trafik akışı geçici olarak durdurulacak. Yetkili makamlardan sürücülere alternatif güzergahları kullanmaları uyarısı yapıldı.

Ankara'da yarın düzenlenecek "Bilkent Yol Koşusu" nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

SABAH 08.30'DAN İTİBAREN BAZI YOLLAR KAPANACAK

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yarın saat 08.30'dan itibaren ihtiyaç olması halinde bazı güzergahlarda trafik akışı geçici olarak durdurulacak.

İŞTE KAPANACAK YOLLAR

Bu kapsamda, Bilkent Bulvarı, Bilkent Bulvarı Kavşağı ile İhsan Doğramacı Bulvarı'nda Bilkent istikametine gidişte sağ iki şerit kapatılacak.

İhsan Doğramacı Bulvarı Kavşağı ile 1597. Cadde üzeri Doğramacızade Ali Paşa Camisi ile RTÜK binası önüne kadar olan bölüm ise çift yönlü trafiğe kapatılacak.

Şehit Jandarma Asteğmen Mustafa Tayyar Can Caddesi, Bilkent Bulvarı 2 Kavşağı ile Bilkent Bulvarı Kavşağı arasındaki şehir merkezi istikameti de araç trafiğine kapalı olacak.

Ayrıca 1597. Cadde ve buraya açılan tüm cadde ve sokakların tamamı çift yönlü trafiğe kapatılacak.

Kaynak: AA

