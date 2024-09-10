Ankaralılar Derneği Başkanı Yaman’ın Oğlunun Mutlu Günü

Ankaralılar Derneği Genel Başkanı Hilmi Yaman’ın oğlu Buğrahan Yaman, Maide Diri ile mutluluğa ’evet’ diyerek dünyaevine girdi.

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Ankaralılar Derneği Başkanı Yaman’ın Oğlunun Mutlu Günü

Ankaralılar Derneği Genel Başkanı Hilmi Yaman’ın oğlu Buğrahan Yaman, Maide Diri ile Çırağan Mogan’da düzenlenen nikah töreninde mutluluğa ’evet’ diyerek dünyaevine girdi. Nikah, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar tarafından kıyılırken, çiftin nüfus cüzdanını Ankara Valisi Vasip Şahin teslim etti.
Nikah törenine Diri ve Yaman aileleri ve dostlarının yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda siyasi katıldı. Nikah töreninin ardından pasta kesildi ve davetliler müzik eşliğinde dans ederek doyasıya eğlendi.
Ankaralılar Derneği Genel Başkanı Hilmi Yaman, İHA muhabirine, çok güzel bir gün olduğunu söyleyerek, "İlk düğünümüzü yapıyoruz. Valimiz, büyükşehir belediye başkanımız, milletvekillerimiz, STK’lar, hepimiz buradayız. Hepsine çok teşekkür ediyorum, bu mutlu günümüzde bizlerle beraber oldular" diye konuştu.

Kaynak: AA-DHA-İHA

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