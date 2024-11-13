Ankaralı Turgut'tan Haber Var! İşte Son Sağlık Durumu...

Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden ve 5 Kasım'da entübe edilen Ankaralı Turgut'un son sağlık durumunu menajeri Murat Boran paylaştı. Boran, "İlk entübe edildiği gibi değil. Entübe olduğundan beri ilk defa gözlerini kırptı. Gözlerini açıp kapatabiliyor. Bizi duyuyor, algılıyor" dedi.

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Ankaralı Turgut'tan Haber Var! İşte Son Sağlık Durumu...

Sahne adıyla Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş, bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyor. Ankaralı Turgut, 5 Kasım'da Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde entübe edilmişti.
Son durumu merak edilen Ankaralı Turgut’un sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ankaralı Turgut'tan Haber Var! İşte Son Sağlık Durumu... - Resim : 1

Ankaralı Turgut'un menajeri Murat Boran, şunları söyledi:

"İlk entübe edildiği gibi değil. Entübe olduğundan beri ilk defa gözlerini kırptı. Gözlerini açıp kapatabiliyor. Bizi duyuyor, algılıyor. Nefes alıp vermesini tam anlamıyla toparlayamadı. Makine desteği var. Doktor, 'iyileştikçe, yavaş yavaş makineden bağını koparacağız' dedi. Enfeksiyon devam ediyor. Kalp ve tansiyon ilacını artık kullanmıyor. İlk hastaneye kaldırıldığı gibi değil. Beyninde kanser hücresi yok çok şükür."

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