Ankara'dan İsrail'e Ortak Muhtıra! 'Bu Yeni Bir Korsanlık Eylemidir, Derhal Serbest Bırakın!'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için yola çıkan uluslararası Küresel Sumud Filosu’nun Akdeniz’de İsrail ordusu tarafından basılması, Ankara’yı ayağa kaldırdı. Türk diplomasisi ve siyasi irade, İsrail'in uluslararası hukuku ayaklar altına alan operasyonuna karşı tek ses oldu.

'BU BİR KORSANLIK EYLEMİDİR'

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale çok sert bir dille kınandı. Bakanlık, filoda yaklaşık 40 ülkenin vatandaşının bulunduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"İsrail’in saldırıları ve sindirme politikaları, uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını hiçbir şekilde engelleyemecektir. İsrail, bu müdahaleye derhal son vermeli ve alıkonulan filo katılımcılarını koşulsuz olarak serbest bırakmalıdır."

Açıklamada ayrıca, filoda yer alan Türk vatandaşlarının güvenli bir şekilde ülkeye dönmeleri için gerekli tüm diplomatik girişimlerin başlatıldığı ve diğer devletlerle işbirliği içinde sürecin anlık takip edildiği vurgulandı.

'ULUSLARARASI TOPLUM CAYDIRICI ADIMLAR ATMALI'

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna tepki gösterdi. Gelişmeleri Türkiye olarak en üst düzeyde takip ettiklerini belirten Ala, küresel güçlere seslendi:

"Türkiye olarak gelişmeleri yakından takip ediyor, uluslararası toplumu bu hukuk tanımaz korsanlığa karşı etkili ve caydırıcı adımlar atılması konusunda ortak tutuma davet ediyoruz."

Uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından Küresel Sumud Filosu’na yapılan saldırıyı telin ediyoruz.



Türkiye olarak gelişmeleri yakından takip ediyor, uluslararası toplumu bu hukuk tanımaz korsanlığa karşı etkili ve caydırıcı adımlar atılması konusunda ortak tutuma davet… — Efkan Âlâ (@efkanala) May 18, 2026

'SOYKIRIM ŞEBEKESİ HER İNSANİ GİRİŞİME DÜŞMAN'

Harekete geçen bir diğer isim olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise İsrail hükümetini "soykırım şebekesi" olarak nitelendirdi.

Küresel Sumud Filosu, insanlığın vicdanı ve eylemidir.



Haysiyet ve asaleti temsil eden Sumud Filosunu selamlıyoruz.



Sumud Filosuna İsrail’in müdahalesi insanlık dışı bir barbarlıktır.



Hak, hukuk ve insan haklarını esas alan tüm odaklar bu barbarlığa karşı durmalıdır.… — Ömer Çelik (@omerrcelik) May 18, 2026

Müdahaleyi "insanlık dışı bir barbarlık" olarak tanımlayan Çelik, vicdan sahibi herkesi dik durmaya çağırdı:

"Küresel Sumud Filosu, insanlığın vicdanı ve eylemidir. Haysiyet ve asaleti temsil eden Sumud Filosu'nu selamlıyoruz. Hak, hukuk ve insan haklarını esas alan tüm odaklar bu barbarlığa karşı durmalıdır. Bu barbarlık eninde sonunda mahkum edilecektir."

Kaynak: AA-DHA