Ankara'dan FETÖ'cü Pilotun Yakalanmasına İlk Siyasi Tepkiler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

15 Temmuz hain darbe girişiminin en karanlık sayfalarından biri olan "Marmaris suikast girişimi" dosyasının son firari helikopter pilotu ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe'nin yakalanması, Ankara'da geniş yankı uyandırdı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesaplarından yaptıkları ardı ardına açıklamalarla emniyet teşkilatını tebrik ederken, FETÖ ve arkasındaki odaklara çok sert mesajlar gönderdi.

'100 YIL GEÇSE DE ADALETE TESLİM EDECEĞİZ'

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hainler nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin çelik iradesinden kurtulamazlar" ifadesini kullanarak şunları kaydetti:

"Operasyonu başarıyla gerçekleştiren İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerimiz ile emeği geçen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Devletimize, demokrasimize ve milli irademize kasteden hain FETÖ ve yapılanmalarıyla mücadelemizi ilk günkü azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Hainlerin Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir yerinde saklanma çabaları sonucu değiştirmeyecek, üzerinden 10 yıl değil 100 yıl geçse de teröristleri tek tek yakalayarak adalete teslim edeceğiz."

HAİNLER NEREYE KAÇARLARSA KAÇSINLAR, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN ÇELİK İRADESİNDEN KURTULAMAZLAR❗



15 Temmuz hain darbe girişiminde, Marmaris’te Muhterem Cumhurbaşkanımıza yönelik suikast girişiminde bulunan timde yer alan ve 10 yıldır Kırmızı Bültenle aranan FETÖ mensubu terörist… https://t.co/6Xp6hruGUn — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) August 1, 2026

'BU ŞEBEKE BAZI ÜLKELERDE HALA HİMAYE EDİLİYOR'

Operasyonun uluslararası boyutuna ve örgütün arkasındaki dış desteklere dikkat çeken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mücadelenin küresel ölçekte kesintisiz sürmesi gerektiğinin altını çizerek şu ifadeleri paylaştı:

"Cumhurbaşkanımızın hayati öneme sahip o iradesi, milli egemenliğin müdafaası bakımından devlet ve millet hayatımız için tarihi bir mühür niteliğindedir. Bu vatan haini terörist şebeke, kimi odaklar tarafından bazı ülkelerde hala himaye ediliyor. Ülkemizde ve dünyanın her yerinde bu şebeke ile mücadelenin kesintisiz sürmesi milli bir görevdir. Bu mücadeleyi hakkıyla sürdüren, vatanseverliğin hakkını veren herkesi tebrik ediyoruz."

15 Temmuz alçak darbe teşebbüsünde Marmaris’te Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunan teröristler arasında yer alan FETÖ mensubu bir vatan haini daha yakalandı.



Cumhurbaşkanımızın o gece herşeyi göze alarak ortaya koyduğu eşsiz irade, milletimizin egemenliğini… — Ömer Çelik (@omerrcelik) August 1, 2026

'HİÇBİR HAİNİN PEŞİNİ BIRAKMADIK, BIRAKMAYACAĞIZ'

Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devletin, milletin iradesine, anayasal düzene ve seçilmiş Cumhurbaşkanı'na kasteden FETÖ'cü darbecilerin peşini hiçbir zaman bırakmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, hiçbir hain adaletten kaçamayacak, işlediği suçların hesabını Türk yargısı önünde mutlaka verecektir. Bu kararlılığın bir sonucu olarak, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast teşebbüsünde yer alan firari sanık Burkay Karatepe, yıllar süren titiz takip ve çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Firari sanığın yakalanmasında büyük sabır ve kararlılıkla görev yapan kahraman Türk Polis Teşkilatımızın kıymetli mensuplarını tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, FETÖ'ye ve darbeci zihniyete karşı mücadelemizi taviz vermeden sürdüreceğiz."

'NEREDE OLURLARSA OLSUNLAR KAÇAMAYACAKLAR'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin yakalanması, devletimizin kararlılığının ve güvenlik güçlerimizin üstün gayretinin somut bir göstergesidir. Bu başarılı operasyonda görev alan emniyet teşkilatımızı tebrik ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti, milletine, vatanına kasteden hiçbir terör örgütüne ve hiçbir haine asla geçit vermeyecektir. Nerede olurlarsa olsunlar, adaletin tecellisinden kaçamayacaklardır."

Kaynak: AA