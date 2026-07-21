Ankara'dan F-35 İçin S-400 Formülü: Bakan Güler Üçüncü Ülkeleri İşaret Etti

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye ile ABD arasında uzun süredir diplomatik ve askeri gerilime neden olan S-400 krizi ve F-35 programından çıkarılma süreciyle ilgili milletvekillerinin konuyla ilişkin yazılı soru önergelerini yanıtladı. Bakan Güler sürecin perde arkasında yürütülen kritik diplomasinin şifrelerini verdi.

F-35 İÇİN S-400 ÜÇÜNCÜ ÜLKEYE Mİ GİDİYOR?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, kamuoyunda ve Meclis gündeminde uzun süredir tartışılan "S-400'lerin üçüncü bir ülkeye devredilerek F-35 engelinin aşılması" formülü, Bakan Güler'in açıklamalarıyla resmiyet kazandı. Washington ile askeri ve siyasi ilişkilerde pozitif bir ivme yakalandığını belirten Güler, geçmişten kalan krizlerin çözümü için çok uluslu bir arayış içinde olunduğunu kaydetti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, savunma sanayisinin geleceğini yakından ilgilendiren kritik süreç hakkında şu ifadeleri kullandı:

"ABD ile askeri ve siyasi alanlarda pozitif bir ivme ile devam eden süreç içerisinde, geçmişten kalan ve üçüncü ülkeleri de ilgilendiren konularda karşılıklı anlayış ve iş birliği içinde çözüm yolları aranmaktadır."

'TEHDİT ANALİZLERİ HASSASİYETLE YAPILIYOR'

Söz konusu formüllerin Türkiye'nin hava savunma güvenliğinde bir zafiyet yaratıp yaratmayacağı sorusuna da açıklık getiren Bakan Güler, milli savunma planlarının dinamik yapısına vurgu yaptı. Güler, Türkiye’nin savunma stratejilerinin her zaman olduğu gibi güncel ve geleceğe yönelik tüm tehdit analizleri dikkate alınarak, son derece hassas ve yetkin bir şekilde planlandığının altını çizdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi