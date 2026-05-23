Ankara'daki Üst Geçit Kazasında Mucize: Beton Yığınlarının Altından Kuş Yavruları Kurtarıldı

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda damperi açık şekilde ilerleyen tırın çarptığı üst geçit yıkıldı.

Yolda seyir halinde bulunan 2 aracın da karıştığı kazada 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, Ankara Etlik Şehir Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin kapanan yolu trafiğe açma çalışmaları sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza sonrası olay yerinde görevli ekipler, üst geçide yuva yapan kuşun yavrularını kurtardı.

Kaynak: AA