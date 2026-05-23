Ankara'daki Üst Geçit Kazasında Mucize: Beton Yığınlarının Altından Kuş Yavruları Kurtarıldı
Ankara'da damperi açık bir tırın çarparak yıktığı üst geçidin enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmaları, duygusal anlara sahne oldu. 3 kişinin hafif yaralandığı ve 2 aracın ezildiği kazanın hemen ardından olay yerine ulaşan ekipler, yıkılan beton bloklar arasında ezilme tehlikesi geçiren kuş yavrularını kurtardı.
Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda damperi açık şekilde ilerleyen tırın çarptığı üst geçit yıkıldı.
Yolda seyir halinde bulunan 2 aracın da karıştığı kazada 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, Ankara Etlik Şehir Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin kapanan yolu trafiğe açma çalışmaları sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza sonrası olay yerinde görevli ekipler, üst geçide yuva yapan kuşun yavrularını kurtardı.
Kaynak: AA
