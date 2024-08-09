Ankara'daki Katliam Gibi Kazada Dehşete Düşüren Fotoğraflar! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var!
Ankara’nın Polatlı ilçesinde yolcu otobüsünün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında çok sayıda ölü ve yaralı var. Katliam gibi kazanın dehşete düşüren boyutu fotoğraflarla gözler önüne serildi...
Kaza, saat 05.00 sıralarında Ankara Polatlı'da Eskişehir yönüne giden otobüsün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yolun Polatlı istikameti ulaşıma kapatıldı.
Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı belirtildi.
Ankara Valisi Vasip Şahin kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, fren izinin olmadığını ve şoförün uyumuş olabileceğini söylerken, kazanın nedeninin araştırıldığını ifade etti.
Kazaya ilişkin sosyal medyadan yapan açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma başlatıldığını belirtti. Tunç şu ifadeleri kullandı:
"Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.
Yüreğimizi yakan kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, bir Cumhuriyet Başsavcıvekili koordinesinde 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir"
Kaza sırasında otobüsün arkasında seyreden otomobilin sürücüsü Murat Türkoğlu, Polatlı'ya gittiklerini belirterek, "Temelli'den beraber çıktık, arkalı önlüydük zaten. Otobüs biraz hızlıydı, buraya 3-4 kilometre kala yalpalamaya başladı, sonra köprüye çarptı. Otobüsten fırlayan parçalar aracımıza isabet etti. Arkadan selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı" diye konuştu.