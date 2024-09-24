Ankara'da Zincirleme Kaza, 2 Yaralı

Ankara'da 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Ankara'da Zincirleme Kaza, 2 Yaralı

Ankara'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğlen 15:30 sıralarında Mamak ilçesi Bostancık Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halindeki otomobil önce kafe önünden çıkan otomobile, ardından da park halindeki taksiye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu yaralandığı belirlenen iki sürücü hastaneye nakledilirken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

"Kaza sesi geldi"
Kazayla ilgili konuşan Oğuzhan Alıcı: "Kaza sesi geldi. Olayı gördüm. Büyük ihtimalle bir şoför geliyordu karşı şeritten. Bir sürücü de arabasıyla birlikte çıkıyordu. Gelen şoför onu fark etmeyince kaza yaşandı. Karşı şeritten gelen araba taksinin de tamponuna çarpmış oldu. Yaralı olarak sayısını bilmiyorum ama minimum iki kişiydi. Ambulans gelmişti, polis ekipleri gelmişti. Zaten ondan sonra olayı topladılar" dedi.

Kaynak: İHA

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