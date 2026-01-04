Başkentte Zehirlenme Alarmı! Böcek İlacı 7 Kişiyi Hastanelik Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir evde yapılan haşere ilaçlamasının ardından aynı evde yaşayan 1’i çocuk 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olay, Polatlı ilçesi Yeni Mahalle Ermiş Sokak’ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Tarım işçisi olan yabancı uyruklu ailenin gece saatlerinde evde böcek ilacı kullandığı, sabah saatlerinde ise aile bireylerinin fenalaştığı öğrenildi.

UZMAN EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ekipleri ve AFAD’a bağlı Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi. Evde bulunan 1’i çocuk 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından zehirlenme şüphesiyle Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalelerin ardından hastaların Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği bildirildi. AFAD KBRN ekipleri evde inceleme yaparken, tedbir amaçlı olarak sokağın yaya ve araç trafiğine kapatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

