Başkentte Zehirlenme Alarmı! Böcek İlacı 7 Kişiyi Hastanelik Etti

Ankara’nın Polatlı ilçesinde müstakil bir evde yapılan haşere ilaçlaması sonrası aynı evde yaşayan 1’i çocuk 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olay yerine AFAD’ın KBRN ekipleri sevk edildi.

Son Güncelleme:
Başkentte Zehirlenme Alarmı! Böcek İlacı 7 Kişiyi Hastanelik Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir evde yapılan haşere ilaçlamasının ardından aynı evde yaşayan 1’i çocuk 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olay, Polatlı ilçesi Yeni Mahalle Ermiş Sokak’ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Tarım işçisi olan yabancı uyruklu ailenin gece saatlerinde evde böcek ilacı kullandığı, sabah saatlerinde ise aile bireylerinin fenalaştığı öğrenildi.

UZMAN EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ekipleri ve AFAD’a bağlı Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi. Evde bulunan 1’i çocuk 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından zehirlenme şüphesiyle Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Başkentte Zehirlenme Alarmı! Böcek İlacı 7 Kişiyi Hastanelik Etti - Resim : 1

Buradaki müdahalelerin ardından hastaların Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği bildirildi. AFAD KBRN ekipleri evde inceleme yaparken, tedbir amaçlı olarak sokağın yaya ve araç trafiğine kapatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şişli'den Samsun'a Zehirlenme Zinciri: Mühürlenen Kapılar Nasıl Açılıyor?Şişli'den Samsun'a Zehirlenme Zinciri: Mühürlenen Kapılar Nasıl Açılıyor?Güncel

Yılbaşı Sofraları İçin Hayati Uyarı: Merdiven Altı Üretim Arttı, Bu Ürünlerde Ciddi Risk VarYılbaşı Sofraları İçin Hayati Uyarı: Merdiven Altı Üretim Arttı, Bu Ürünlerde Ciddi Risk VarGüncel

Bir İlaçlama Faciası Daha! Bu Kez Adres Çorum... 3 Aile ZehirlendiBir İlaçlama Faciası Daha! Bu Kez Adres Çorum... 3 Aile ZehirlendiGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
zehirlenme
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Günlerdir Aranan Elif Kumal'dan Acı Haber! Elif Kumal'dan Acı Haber!
Mersin'de Feci Kaza! Kahreden Detay... Mersin'de Feci Kaza! Kahreden Detay...
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Maduro’dan İlk Sözler: Beyaz Saray’dan Dikkat Çeken 'Şüpheli' Videosu Maduro’dan İlk Sözler: Beyaz Saray’dan Dikkat Çeken 'Şüpheli' Videosu
Özgür Özel'e Sert Maduro Tepkisi! AK Parti'den Peş Peşe Açıklamalar Geldi Özgür Özel'e Sert Maduro Tepkisi! AK Parti'den Peş Peşe Açıklamalar Geldi
8 Gündür Haber Alınamayan Elif Kumal'ın Ailesi Konuştu: 'Bu Kayıp Değil, Organize Cinayet' 8 Gündür Haber Alınamayan Elif Kumal'ın Ailesi Konuştu: 'Bu Kayıp Değil, Organize Cinayet'
Memur ve Emekli Zammında Hesaplar Sil Baştan! Kritik Gün Yarın: İşte SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklisi Maaş Tablosu Memur ve Emekli Zammında Hesaplar Sil Baştan! İşte SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklisi Maaş Tablosu
Güllü'nün Ölümünde Yeni Kayıtlar Ortaya Çıktı: Kızı Tuğyan, Oğlu Tuğberk ve Gelini Sena Hakkında Şok İddia Güllü'nün Ölümünde Yeni Kayıtlar Ortaya Çıktı: Kızı, Oğlu ve Gelini Hakkında Şok İddia