Ankara’da Yılbaşı Önlemleri! Bu Yollar Trafiğe Kapatılacak

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı etkinlikleri kapsamında 31 Aralık günü kent merkezinde bazı güzergâhların geçici olarak ulaşıma kapatılacağını açıkladı.

Son Güncelleme:
Ankara’da Yılbaşı Önlemleri! Bu Yollar Trafiğe Kapatılacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yapılan bilgilendirmeye göre, 31 Aralık Çarşamba günü saat 18.00’dan itibaren kutlama programları sona erene kadar Atatürk Bulvarı’nın Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşağı arasındaki kesimi araç trafiğine kapalı olacak.

Aynı saatten itibaren GMK Bulvarı ile Milli Müdafaa, Aşkabat (Bahçeli 7. Cadde) ve Bestekar caddelerinin tamamında da araç geçişine izin verilmeyecek. Ayrıca Kızılırmak, Olgunlar, Selanik, Tunalı Hilmi, Azerbaycan (Bahçeli 3. Cadde), Yüksel, Sakarya, Kumrular, Tunus, Tuna caddeleri ile Ziya Gökalp Caddesi’nin Kolej–Kızılay Kavşağı arasındaki bölümü trafiğe kapatılacak. İnkılap, Konur, Karanfil, Bilge, Bülten, Çığır ve Bayındır sokaklarında da araç geçişi yapılamayacak.

Emniyet yetkilileri, ihtiyaç duyulması halinde 31 Aralık akşamı Oğuzhan Asiltürk, Meşrutiyet, Filistin, Polonya, İran, Arjantin ve Kuleli caddelerinin de etkinlikler tamamlanana kadar araç trafiğine kapatılabileceğini bildirdi.

Valilik Duyurdu... İstanbul'da Alınan Yılbaşı Önlemleri AçıklandıValilik Duyurdu... İstanbul'da Alınan Yılbaşı Önlemleri AçıklandıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Ankara Yılbaşı
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Türkiye Şehitlerine Ağlıyor… IŞİD Saldırısında Şehit Olan 3 Polise Yalova’da Son Görev Türkiye Şehitlerine Ağlıyor… IŞİD Saldırısında Şehit Olan 3 Polise Yalova’da Son Görev
Bakırköy Açıklarında İki Tankerden Acil Durum Çağrısı Yapıldı! Ekipler Sevk Edildi İstanbul'da İki Tankerden Acil Durum Çağrısı Yapıldı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Mahkemeden CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi İçin Yeni Karar Mahkemeden CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi İçin Yeni Karar
Sigaraya Zam Geldi! 5 Ocak’tan İtibaren Geçerli Yeni Fiyatlar Belli Oldu Sigaraya Zam Geldi! 5 Ocak’tan İtibaren Geçerli Yeni Fiyatlar Belli Oldu
HÜRJET'te Tarihi İmza: İspanya ile 2,6 Milyar Euroluk Anlaşma HÜRJET'te Tarihi İmza: İspanya ile 2,6 Milyar Euroluk Anlaşma
İstanbul Merkezli 3 İlde Terör Örgütü IŞİD'e Operasyon! Çok Sayıda Gözaltı İstanbul Merkezli 3 İlde Terör Örgütü IŞİD'e Operasyon
MTV, Pasaport, Ehliyet, Tapu Harcı, Noter... Zam İçin Kritik Karar! Cumhurbaşkanı Erdoğan İndirimi Masada MTV, Pasaport, Ehliyet, Tapu Harcı, Noter... Zam İçin Kritik Karar! Cumhurbaşkanı İndirimi Masada