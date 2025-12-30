Ankara’da Yılbaşı Önlemleri! Bu Yollar Trafiğe Kapatılacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yapılan bilgilendirmeye göre, 31 Aralık Çarşamba günü saat 18.00’dan itibaren kutlama programları sona erene kadar Atatürk Bulvarı’nın Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşağı arasındaki kesimi araç trafiğine kapalı olacak.

Aynı saatten itibaren GMK Bulvarı ile Milli Müdafaa, Aşkabat (Bahçeli 7. Cadde) ve Bestekar caddelerinin tamamında da araç geçişine izin verilmeyecek. Ayrıca Kızılırmak, Olgunlar, Selanik, Tunalı Hilmi, Azerbaycan (Bahçeli 3. Cadde), Yüksel, Sakarya, Kumrular, Tunus, Tuna caddeleri ile Ziya Gökalp Caddesi’nin Kolej–Kızılay Kavşağı arasındaki bölümü trafiğe kapatılacak. İnkılap, Konur, Karanfil, Bilge, Bülten, Çığır ve Bayındır sokaklarında da araç geçişi yapılamayacak.

Emniyet yetkilileri, ihtiyaç duyulması halinde 31 Aralık akşamı Oğuzhan Asiltürk, Meşrutiyet, Filistin, Polonya, İran, Arjantin ve Kuleli caddelerinin de etkinlikler tamamlanana kadar araç trafiğine kapatılabileceğini bildirdi.

Kaynak: DHA