Ankara’da Yangın Paniği

Yangın, Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi 1656. Cadde'deki bir apartman dairesinde çıktı. Duman yükseldiği ihbarı üzerine Siteler İtfaiye İstasyonu'na bağlı ekipler olay yerine sevk edildi.

DOĞAL GAZ PATLAMASI YAŞANDI İDDİASI

Edinilen bilgiye göre, daire içerisinde çıkan yangın kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da dumandan etkilenme yaşanmadığı öğrenildi. Ayrıca iddiaya göre dairede doğal gaz patlaması da yaşandığı öne sürüldü. Binada doğalgaz akışının tedbir amaçlı olarak kesildiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA