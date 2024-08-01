Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 kilogramın üstünde uyuşturucu madde ele geçirilirdi. Operasyonlar 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Uyuşturucu temin ve ticareti ile mücadeleye yönelik il genelinde çalışmalarını sıklaştıran Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Etimesgut, Mamak ve Kahramankazan ilçelerinde çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alınırken bu kişilere ait araç ve adreslerde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda 8 kilo 270 gram esrar, 3 kilo 160 gram kokain, 2 kilo 17 gram A.M.E. maddesi ve 118 uyuşturucu hap ile 11 bin 50 lira nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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