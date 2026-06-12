Ankara'da Ulaşıma Metro İnşaatı Düzenlemesi: Bir Cadde Trafiğe Kapatılıyor

ABB EGO Genel Müdürlüğü, Dikimevi - Natoyolu Metro Hattı projesi kapsamındaki Cengizhan İstasyonu çalışmaları nedeniyle, Natoyolu Caddesi'nin 15 Haziran saat 21.00 itibarıyla tamamen trafiğe kapatılacağını duyurdu.

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Ankara'da Ulaşıma Metro İnşaatı Düzenlemesi: Bir Cadde Trafiğe Kapatılıyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından vatandaşları yakından ilgilendiren bilgilendirme yaptı.

NATOYOLU CADDESİ TRAFİĞE KAPATILIYOR

Açıklamada Natoyolu Caddesi'nin 15 Haziran saat 21.00 itibarıyla tamamen trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Bu kararın, Dikimevi - Natoyolu Metro Hattı projesi kapsamındaki Cengizhan İstasyonu çalışmaları nedeniyle alındığı belirtilirken, vatandaşların ulaşım mağduriyeti yaşamaması için yapılan güzergah planlamasını da duyurdu.

OTOBÜS DURAKLARININ YERLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına cadde üzerinde bulunan 30284 ve 30262 numaralı duraklarımızın yerleri değiştirilmiştir. Buna göre 307, 330, 336, 337, 340, 341, 346, 386, 731, 732, 330-2, 336-1, 340-2 ve 341-6 numaralı hatları kullanan yolcularımız için -30284 numaralı durak, 180 metre geriye (Natoyolu Caddesi üzerine), -30262 numaralı durak ise 115 metre ileriye (788. Cadde üzerine) taşınmıştır. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA

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Ankara Ulaşım Toplu Taşıma Metro
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