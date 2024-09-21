Ankara'da Trafik Kazası: Motosiklet ile Akaryakıt Tankeri Çarpıştı

Ankara'da motosiklet ile akaryakıt tankeri çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Ankara'da Trafik Kazası: Motosiklet ile Akaryakıt Tankeri Çarpıştı

Ankara - Konya kara yolu Polatlı mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halindeki motosiklet, aynı yönde ilerleyen akaryakıt tankerine arkadan çarptı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledilen sürücünün durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikenin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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