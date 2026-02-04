Ankara'da Toprak Kayması: 4 Katlı Bina Ve Gecekondu Tahliye Edildi

Ankara'nın Mamak ilçesinde toprak kayması nedeniyle 4 katlı İpek Apartmanı ve bitişiğindeki gecekondu tahliye edildi.

Akdere Mahallesi 395'inci Sokak'taki İpek Apartmanı'nın bitişiğinde bulunan gecekondunun zemininde pazar günü gece saatlerinde toprak kayması oldu.

Gecekondunun zemininden kayan kayalar ve toprak yığını, apartmana risk oluşturdu. İhbar üzerine bölgede inceleme yapan belediye, Valilik ve AFAD ve itfaiye yetkilileri 2 binanın tahliyesine karar verdi. Vatandaşlar yakınlarının yanına ve sosyal tesislere sığınırken, binaların durumu ise belirsizliğini koruyor.

'GECEKONDUNUN YIKILMASI GEREK'

Bina sakini Bahri Ekici, yağıştan dolayı toprak kayması olduğunu belirterek, "Deprem oluyor zannettik. Gecekondu yıkılmadığı müddetçe, mağduriyetimiz giderilmez. Gecekondu yıkılacak, ondan sonra istinat duvarımızı çekeceğiz. Şu anda binaya giremiyoruz, mühürlendi" dedi.

Akdere Mahallesi Muhtarı Necati Gönültaş da "Risk teşkil ettiğinden dolayı bina mühürlendi, doğal gaz kapatıldı. Burada inşaat yapılırken bina yapımına izin veriliyor ama yan tarafta zarar vermiş mi, yan tarafın tedbiri alınmış mı bununla ilgili belediyelerimizin kontrolleri olmuyor. Dün belediye yetkileriyle görüştük. Diyorum ki; 'Ne olacak bu insanlar?' Yani gece 01.00'den beri dışarıdalar, sosyal tesislere gönderildiler. Yakınları olan yakınlarının yanına gitti. Şu anda mağduriyet devam ediyor; insanlarımız hala bina dışında gördüğünüz gibi. Yetkililerin en kısa süre içerisinde iki tarafı incitmeden bir çözüm bulması lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

