Ankara'da Toplu Ulaşımda Kriz Çıkaracak Karar

Ankara'da özel halk otobüsçüleri 1 Şubat'tan itibaren abonman, indirimli ve ücretsiz tarifeli yolcuları taşımayacağını açıkladı. Karara gerekçe olarak ise ABB'nin kendilerine sağladığı desteğin yeni yılla birlikte kesilmesi olarak gösterdildi. EGO'dan yapılan açıklamada ise, "ABB ve EGO Genel Müdürlüğü hesapları tarafından yapılmamış olan hiçbir duyuruya itibar etmemenizi rica ederiz" denildi.

Ankara'da Toplu Ulaşımda Kriz Çıkaracak Karar

Ankara toplu ulaşımında kriz çıkaracak bir gelişme yaşandı. Başkentte hizmet veren özel halk otobüsçüleri, Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) kendilerine sağlanan abonman, indirimli ve ücretsiz tarifeler için gelir desteğinin 31 Aralık 2024'te kesilmesi gerekçesiyle 1 Şubat'tan itibaren bu tarifelerden yararlanan yolcuları taşımayacaklarını duyurdu.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) ve Ankara Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası (ÖHO) imzasıyla özel halk otobüslerine asılan duyuruda, ABB tarafından kendilerine sağlanan abonman, indirimli ve ücretsiz tarifeler için gelir desteğinin 31 Aralık 2024'te kesildiği belirtildi.

Gelir desteğinin yeniden verilip verilmeyeceğine ilişkin ABB'den bir karar çıkmadığı ve bu konuda destek ödemesi yapılmadığı aktarılan açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ücretsiz yolcular için verdiği desteğin de yeterli olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, özel halk otobüslerinin ekonomik olarak hizmetleri devam ettirmesinin imkansız hale geldiği vurgulanarak, 1 Şubat'tan itibaren ücretsiz, abonman ve indirimli tarifelerinden faydalanan yolcuların taşınmayacağı bildirildi.

TÖHOB ve ÖHO'nun duyurusunda, bu tarihten itibaren yalnızca tam bilete sahip vatandaşların özel halk otobüslerine binebileceği bildirilerek, ücretsiz, indirimli ve abonman karta sahip kişilerin EGO araçlarını tercih etmeleri rica edildi.

EGO'DAN AÇIKLAMA GELDİ

EGO Genel Müdürlüğü ise sosyal medya platformu X'te, bir kullanıcının ABB'nin bu konuda nasıl bir karar alacağına ilişkin sorusu üzerine konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Özel halk otobüsçülerinin kararıyla yakından ilgilenildiği belirtilen açıklamada, "ABB ve EGO Genel Müdürlüğü hesapları tarafından yapılmamış olan hiçbir duyuruya itibar etmemenizi rica ederiz." ifadelerine yer verdi.

Resmi Gazete'de 4 Mart 2014 tarihinde yayımlanan Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliğinde, kimlerin toplu taşıma hizmetlerinden ne şekilde yararlanacağına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği hatırlatılan açıklamada, "Sorun yaşamanız halinde araç plakası, hat numarası, tarih ve saat bilgisi bildirmeniz halinde gerekli işlemler yapılacaktır." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

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