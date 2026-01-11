Ankara’da Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara
Ankara Valiliği, kırsal mahallelerde uygulanan taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.
Ankara Valiliği, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kırsal mahallelerde uygulanan taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan kararın yalnızca taşımalı eğitimi kapsadığı belirtildi. Açıklamanın devamında "İlimiz genelinde eğitim-öğretim faaliyetine devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.
