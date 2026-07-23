Ankara'da Tarihi Cuma: 90 Vekil İmzayı Attı, Özgür Özel’in ‘Yeni Parti’si Yarın Resmen Kuruluyor mu?

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Türk siyasetinde dengeleri tamamen değiştirecek yeni parti hamlesinde nihai aşamaya gelindi. Salı günü CHP'ye veda ederek "Yeni partimizi kuruyoruz" diyen Özgür Özel liderliğindeki siyasi hareket, Ankara'daki otelde tüzük ve kuruluş belgelerini imzalayarak prosedürleri tamamladı. Yaklaşık 90 milletvekilinin parafladığı 100 sayfalık kuruluş dosyasının, cuma günü İçişleri Bakanlığı'na verilerek partiye resmiyet kazandırılması bekleniyor.

100 SAYFALIK YOĞUN MESAİ

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, hafta başından bu yana Ankara'da bir otelde yürütülen gizli ve yoğun tüzük mesaisi imza aşamasıyla son buldu. Özgür Özel’e destek veren milletvekilleri, dün geceden itibaren otele giderek partinin tüzüğü ve kuruluş dilekçesini içeren yaklaşık 100 sayfalık resmi evrakları imzalayıp parafladı.

90'a yakın vekilin imzasını toplayan heyetin partinin kuruluş dilekçesini cuma günü bakanlığa teslim etmesi bekleniyor.

SADECE MİLLETVEKİLLERİ KURUCU OLDU

Kuruluş sürecinde dikkat çeken en stratejik detay ise Kurucular Kurulu'nun yapısı oldu. Alınan ortak kararla yeni partinin kurucu üyelerinin tamamı sadece mevcut milletvekillerinden oluşturuldu. Bu karara gerekçe olarak, milletvekili olmayan sivil isimlerin adli sicil veya resmi evrak incelemelerinin uzayabileceği, bu durumun da kuruluş dilekçesinin kabulünü geciktirme ihtimali gösterildi.

2 AYLIK JET KONGRE TAKVİMİ

Yeni partinin kurulur kurulmaz olası bir erken veya genel seçime yasal olarak katılabilme hakkı kazanması için kongre takvimi de şimdiden ilan edildi. İçişleri Bakanlığı'na dilekçenin verilmesinin hemen ardından olağan kongre süreci başlatılacak. 2 ay gibi çok kısa bir süre içinde belde, ilçe ve il kongreleri tamamlanarak, partiyi seçime sokacak Büyük Kongre gerçekleştirilecek.

Kaynak: Sputnik Türkiye