Ankara'da Su Krizi... Bakan Yumaklı Asıl Nedeni Anlattı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da son aylarda artan su kesintilerine ilişkin tv100'e konuştu. Bakan Yumaklı sorunun barajlardan çok altyapı ve kayıp-kaçak kaynaklı olduğunu söyledi.

Ankara’da yaşanan su kesintileri tartışma konusu olmaya devam ederken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tv100’e yaptığı özel açıklamalarda sorunun kaynağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Yumaklı’nın açıklamalarını Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100’de yayınlanan Şimdi Konuşalım programında aktardı.

Bakan Yumaklı, Devlet Su İşleri’nin Ankara’ya son 23 yılda toplam 115 milyar liralık su yatırımı yaptığını belirterek, bu tutarın 37 milyar lirasının son 7 yılda gerçekleştiğini söyledi. Yumaklı, baraj yapımının DSİ’nin sorumluluğunda olduğunu, Ankara’daki Kesikköprü, Kurtboğazı ve Çubuk barajlarının bu kapsamda inşa edildiğini ifade etti.

KAYIP-KAÇAĞA DİKKAT ÇEKTİ

Su krizinin temel nedenine ilişkin değerlendirmesinde ise dağıtım altyapısına dikkat çeken Yumaklı, “Vatandaşın evine suyu götürme ve kayıp-kaçağı önleme görevi kanunla büyükşehir belediyelerine verilmiştir. Ankara’da mevcut suyun yaklaşık yüzde 37’si kayıp-kaçak nedeniyle ziyan oluyor” dedi. Bakan Yumaklı, yüksek bölgelerde yaşanan kesintilerin de bu altyapı sorunlarından kaynaklandığını vurgulayarak, siyasi polemiklere girmeden çözüm odaklı hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

